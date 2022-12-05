Оккупанты ударили по Купянску ракетами С-300, есть погибшая
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области, применив комплекс С-300. В результате обстрела погибла женщина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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«После 4 часов утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов оккупантов погибла женщина, подробная информация уточняется», - написал он в Telegram.
Детали
По его информации, в результате обстрела возник пожар на СТО, горел автомобиль. Повреждены кровли частных домов.
Кроме этого, оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Изюмского районах.
В течение суток получили травмы в результате детонации взрывоопасных предметов 2 человека: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое. Оба госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее.
Дополнение
российские войска ранее ударили по Купянскому району Харьковской области ракетами С-300 и из артиллерии - была повреждена железнодорожная инфраструктура и частные дома.