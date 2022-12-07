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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32443 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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росіяни знову атакували Харківщину ракетами та артилерією: є загибла і поранені

росіяни знову атакували Харківщину ракетами та артилерією: є загибла і поранені

Київ • УНН

 • 569515 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Минулої доби російські війська обстріляли ракетами та з артилерії Куп’янську, Дворічанську, Вовчанську і Шевченківську громади Харківської області – одна жінка загинула, ще двоє людей дістали поранення. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За словами Синєгубова, у Куп’янську внаслідок артилерійських ударів було частково зруйновано будівлю ліцею – постраждалих немає. Під час наступного артобстрілу дістала осколкові поранення місцева жителька 67-років. Також було пошкоджені дах і вікна житлових будинків та господарчі споруди.

Після 17:00 у Дворічанській громаді горів будинок. А в селі Борівське Шевченківської громади три російські ракети комплексу С-300 влучили в Будинок культури та поблизу школи.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян загинула жінка 43 років. Поранення дістав 50-річний чоловік, він госпіталізований у важкому стані.

Нагадаємо

6 грудня внаслідок ворожого обстрілу в Куп’янському районі Харківщини загинув чоловік.

Українські Національні Новини

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