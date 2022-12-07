росіяни знову атакували Харківщину ракетами та артилерією: є загибла і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Минулої доби російські війська обстріляли ракетами та з артилерії Куп’янську, Дворічанську, Вовчанську і Шевченківську громади Харківської області – одна жінка загинула, ще двоє людей дістали поранення. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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За словами Синєгубова, у Куп’янську внаслідок артилерійських ударів було частково зруйновано будівлю ліцею – постраждалих немає. Під час наступного артобстрілу дістала осколкові поранення місцева жителька 67-років. Також було пошкоджені дах і вікна житлових будинків та господарчі споруди.
Після 17:00 у Дворічанській громаді горів будинок. А в селі Борівське Шевченківської громади три російські ракети комплексу С-300 влучили в Будинок культури та поблизу школи.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян загинула жінка 43 років. Поранення дістав 50-річний чоловік, він госпіталізований у важкому стані.
Нагадаємо
6 грудня внаслідок ворожого обстрілу в Куп’янському районі Харківщини загинув чоловік.