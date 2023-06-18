россияне продолжают перебрасывать силы с Херсонской области на Запорожское направление - мэр Мелитополя
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские захватчики продолжают перебрасывать силы через Мелитополь с Херсонской области на Запорожское направление. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона в воскресенье, передает УНН.
Цитата
"Что касается передвижения тяжелого вооружения и личного состава, то наши жители видят его, особенно с направления Новой Каховки и Каховки. Именно оттуда была переброска. Перегруппировка вражеских сил к Запорожской линии фронта", - сказал Федоров.
Детали
Он отметил, что россияне также используют населенные пункты вблизи Мелитополя как военные базы:
-
- В Бердянске на аэродроме базируются два десятка вертолетов
-
- В Токмаке личного состава армии рф больше, чем местных жителей.
-
"Однако логистику оккупантов эффективно портят силы сопротивления. Благодаря сообщениям жителей, одна из рашистских колонн до фронта не доехала, а осталась металлоломом в степи. Что-то случилось с железной дорогой вблизи Мелитополя", - добавил Федоров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Воздушных силах подтвердили уничтожение склада боеприпасов россиян на Херсонщине
Дополнение
В начале июня российские оккупанты начали перебрасывать военную технику из Мариупольского района на оккупированные территории Запорожской области.