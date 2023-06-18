россияне продолжают перебрасывать силы с Херсонской области на Запорожское направление - мэр Мелитополя

Цитата

"Что касается передвижения тяжелого вооружения и личного состава, то наши жители видят его, особенно с направления Новой Каховки и Каховки. Именно оттуда была переброска. Перегруппировка вражеских сил к Запорожской линии фронта", - сказал Федоров.

Детали

Он отметил, что россияне также используют населенные пункты вблизи Мелитополя как военные базы:



В Бердянске на аэродроме базируются два десятка вертолетов

на аэродроме базируются два десятка вертолетов

В Токмаке личного состава армии рф больше, чем местных жителей.

личного состава армии рф больше, чем местных жителей.

"Однако логистику оккупантов эффективно портят силы сопротивления. Благодаря сообщениям жителей, одна из рашистских колонн до фронта не доехала, а осталась металлоломом в степи. Что-то случилось с железной дорогой вблизи Мелитополя", - добавил Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Воздушных силах подтвердили уничтожение склада боеприпасов россиян на Херсонщине

Дополнение

В начале июня российские оккупанты начали перебрасывать военную технику из Мариупольского района на оккупированные территории Запорожской области.