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россияне продолжают перебрасывать силы с Херсонской области на Запорожское направление - мэр Мелитополя

Киев • УНН

 • 1023821 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские захватчики продолжают перебрасывать силы через Мелитополь с Херсонской области на Запорожское направление. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона в воскресенье, передает УНН.

россияне продолжают перебрасывать силы с Херсонской области на Запорожское направление - мэр Мелитополя

Цитата

"Что касается передвижения тяжелого вооружения и личного состава, то наши жители видят его, особенно с направления Новой Каховки и Каховки. Именно оттуда была переброска. Перегруппировка вражеских сил к Запорожской линии фронта", - сказал Федоров.

Детали

Он отметил, что россияне также используют населенные пункты вблизи Мелитополя как военные базы:

  • В Бердянске на аэродроме базируются два десятка вертолетов
  • В Токмаке личного состава армии рф больше, чем местных жителей.

"Однако логистику оккупантов эффективно портят силы сопротивления. Благодаря сообщениям жителей, одна из рашистских колонн до фронта не доехала, а осталась металлоломом в степи. Что-то случилось с железной дорогой вблизи Мелитополя", - добавил Федоров.

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Дополнение

В начале июня российские оккупанты начали перебрасывать военную технику из Мариупольского района на оккупированные территории Запорожской области.

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