росіяни продовжують перекидати сили з Херсонщини на Запорізький напрямок - мер Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Російські загарбники продовжують перекидати сили через Мелітополь з Херсонщини на Запорізький напрямок. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону у неділю, передає УНН.
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"Що стосується пересування тяжкого озброєння та особового складу, то наші мешканці бачать його, особливо з напрямку Нової Каховки та Каховки. Саме звідти було перекидання. Перегрупування ворожих сил до Запорізької лінії фронту", - сказав Федоров.
Деталі
Він зазначив, що росіяни також використовують населені пункти поблизу Мелітополь як військові бази:
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- У Бердянську на аеродромі базуються два десятки гелікоптерів
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- У Токмаку особового складу армії рф більше, ніж місцевих мешканців.
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"Проте логістику окупантів ефективно псують сили спротиву. Завдяки повідомленням мешканців, одна з рашистських колон до фронту не доїхала, а лишилась металобрухтом в степу. Щось трапилось з залізницею поблизу Мелітополя", - додав Федоров.
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Доповнення
На початку червня російські окупанти почали перекидати військові техніку з Маріупольського району на окуповані території Запорізької області.