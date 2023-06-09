Тентовані вантажівки та "Солнцепек": окупанти почали перекидати резерви у бік Бердянська
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Російські окупанти почали перекидати військові техніку з Маріупольського району на окуповані території Запорізької області, передає УНН із посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
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Як повідомив Андрющенко у Telegram-каналі, окупанти почали з Маріупольського району перекидати резерви або переміщене до того з Бердянську.
"Сьогодні зафіксовано колону в бік Бердянська з 20 тентованих камазів (БК), серед один трал на якому ТОС "Солнцепек", колону в хвості прикривав камаз з установкою ЗУ-23-2. Також декілька вантажівок з БК в напрям села Розівки Запоріжської області", - повідомив радник мера Маріуполя.
Крім того, авіація ворога - переважно в напряму Запоріжжя (літаки) та бойові гвинтокрили через узбережжя на Бердянськ.
"Значна активізація Запоріжського напряму з боку окупантів", - резюмував Андрющенко.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 213 770 осіб, 3901 танка та сотень одиниць військової техніки.