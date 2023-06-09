Тентованные грузовики и "Солнцепек": оккупанты начали перебрасывать резервы в сторону Бердянска

Детали

Как сообщил Андрющенко в Telegram-канале, оккупанты начали из Мариупольского района перебрасывать резервы или перемещенное до того из Бердянска.

"Сегодня зафиксирована колонна в сторону Бердянска из 20 тентованных камазов (БК), среди один трал на котором ТОС "Солнцепек", колонну в хвосте прикрывал камаз с установкой ЗУ-23-2. Также несколько грузовиков с БК в направление села Розовки Запорожской области", - сообщил советник мэра Мариуполя.

Кроме того, авиация врага - преимущественно в направлении Запорожья (самолеты) и боевые вертолеты через побережье на Бердянск.

"Значительная активизация Запорожского направления со стороны оккупантов", - резюмировал Андрющенко.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 213 770 человек, 3901 танка и сотен единиц военной техники.