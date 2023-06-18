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У Повітряних силах підтвердили знищення складу боєприпасів росіян на Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. У Повітряних силах ЗСУ підтвердили знищення складу боєприпасів російських окупантів у селі Рикове Генічеського району Херсонщини. Про це сказав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у неділю, пише УНН.

У Повітряних силах підтвердили знищення складу боєприпасів росіян на Херсонщині

Цитата

«Ви вже, мабуть, бачили роботу у селі Рикове (колись Партизани – ред.), де палають склади боєприпасів. Командувач уже подякував у себе в офіційному Telegram-каналі хлопцям за гарну роботу. Менше боєприпасів, більше вогню, більше детонації ворожих складів – менше цього полетить по наших захисниках…» - розповів Ігнат.

Деталі

Речник ПС ЗСУ додав, що чим більше таких ударів буде по складах ворога, тим менше противник завдаватиме ударів, зокрема з артилерії.

Раніше

Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук поширив у неділю у Telegram відео з підписом "“Партізани горят!” Гарна робота, хлопці! Більше вогню!".

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окуповану Генічеську, ймовірно, було влучання у склад БК окупантів.

Українські Національні Новини

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