В Воздушных силах подтвердили уничтожение склада боеприпасов россиян в Херсонской области

Цитата

«Вы уже, наверное, видели работу в селе Рыково (когда-то Партизаны – ред.), где горят склады боеприпасов. Командующий уже поблагодарил у себя в официальном Telegram-канале ребят за хорошую работу. Меньше боеприпасов, больше огня, больше детонации вражеских складов – меньше этого полетит по нашим защитникам…» - рассказал Игнат.

Детали

Спикер ВС ВСУ добавил, что чем больше таких ударов будет по складам врага, тем меньше противник будет наносить удары, в частности из артиллерии.

Ранее

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук распространил в воскресенье в Telegram видео с подписью "“Партизаны горят!” Хорошая работа, ребята! Больше огня!".

Дополнение

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Геническе, вероятно, было попадание в склад БК оккупантов.