россияне вернулись к старому фейку о создании Украиной "грязной ядерной бомбы"

Детали

По информации Центра стратегических коммуникаций, россиянами распространяется информация, что якобы Украина, возможно, продолжает создание «грязной ядерной бомбы», а украинские власти хотят отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. Эти фантасмагорические заявления распространяет российское тасс, цитируя главу службы внешней разведки россии нарышкина, отмечают аналитики.

Цитата

"Кремлевским фейкоделам и их потребителям скармливают одну и ту же ложь – меняются только персонажи. Еще раз подчеркиваем: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) постоянно инспектирует все ядерные объекты в Украине и заявляет, что никакой незаконной активности на них не проводится", - отметили эксперты.

Последний раз проверку ядерных объектов в Украине МАГАТЭ провело в мае 2023 года – эксперты не обнаружили никаких подозрительных незадекларированных видов активности. Такой же откровенной ложью является и то, что «Киев готовится нанести ядерный удар по рф», отметили в Центре.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, недавно россияне распространяли фейковое видео с поля боя, выдавая попадание в свою технику за собственную «героическую работу».

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