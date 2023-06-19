россияне вернулись к старому фейку о создании Украиной "грязной ядерной бомбы"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В россии снова разгоняют фейковые заявления, что якобы Киев вернулся к разработкам «грязной бомбы». Эксперты напомнили, что инспекции МАГАТЭ никакой незаконной активности на ядерных объектах не обнаружили, передает УНН с ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Детали
По информации Центра стратегических коммуникаций, россиянами распространяется информация, что якобы Украина, возможно, продолжает создание «грязной ядерной бомбы», а украинские власти хотят отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. Эти фантасмагорические заявления распространяет российское тасс, цитируя главу службы внешней разведки россии нарышкина, отмечают аналитики.
Цитата
"Кремлевским фейкоделам и их потребителям скармливают одну и ту же ложь – меняются только персонажи. Еще раз подчеркиваем: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) постоянно инспектирует все ядерные объекты в Украине и заявляет, что никакой незаконной активности на них не проводится", - отметили эксперты.
Последний раз проверку ядерных объектов в Украине МАГАТЭ провело в мае 2023 года – эксперты не обнаружили никаких подозрительных незадекларированных видов активности. Такой же откровенной ложью является и то, что «Киев готовится нанести ядерный удар по рф», отметили в Центре.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, недавно россияне распространяли фейковое видео с поля боя, выдавая попадание в свою технику за собственную «героическую работу».
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