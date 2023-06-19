россияне вернулись к старому фейку о создании Украиной "грязной ядерной бомбы"

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 32379 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 71356 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 75131 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 193897 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 104684 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 105092 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 310314 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 80802 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 131957 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169886 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.4м/с
60%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 235573 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 127999 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 83103 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 63378 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 28046 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 193947 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 236221 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 310375 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 315871 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 365251 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 28485 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 63806 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 83529 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 128411 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 70323 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

россияне вернулись к старому фейку о создании Украиной "грязной ядерной бомбы"

Киев • УНН

 • 757773 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В россии снова разгоняют фейковые заявления, что якобы Киев вернулся к разработкам «грязной бомбы». Эксперты напомнили, что инспекции МАГАТЭ никакой незаконной активности на ядерных объектах не обнаружили, передает УНН с ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

россияне вернулись к старому фейку о создании Украиной "грязной ядерной бомбы"

Детали

По информации Центра стратегических коммуникаций, россиянами распространяется информация, что якобы Украина, возможно, продолжает создание «грязной ядерной бомбы», а украинские власти хотят отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. Эти фантасмагорические заявления распространяет российское тасс, цитируя главу службы внешней разведки россии нарышкина, отмечают аналитики.

Цитата

"Кремлевским фейкоделам и их потребителям скармливают одну и ту же ложь – меняются только персонажи. Еще раз подчеркиваем: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) постоянно инспектирует все ядерные объекты в Украине и заявляет, что никакой незаконной активности на них не проводится", - отметили эксперты.

Последний раз проверку ядерных объектов в Украине МАГАТЭ провело в мае 2023 года – эксперты не обнаружили никаких подозрительных незадекларированных видов активности. Такой же откровенной ложью является и то, что «Киев готовится нанести ядерный удар по рф», отметили в Центре.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, недавно россияне распространяли фейковое видео с поля боя, выдавая попадание в свою технику за собственную «героическую работу».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ: россияне готовят новые ИПСО против военного руководства Украины

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,530.33