росіяни повернулись до старого фейка про створення Україною «брудної ядерної бомби»
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В росії знову розганяють фейкові заяви, що начебто Київ повернувся до розробок «брудної бомби». Експерти нагадали, що інспекції МАГАТЕ жодної незаконної активності на ядерних об'єктах не виявили, передає УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Деталі
За інформацією Центру стратегічних комунікацій, росіянами поширюється інформація, що начебто Україна, можливо, продовжує створення «брудної ядерної бомби», а українська влада хоче відправити на переробку партію опроміненого палива з Рівненської АЕС. Ці фантасмагоричні заяви поширює російське тасс, цитуючи голову служби зовнішньої розвідки росії наришкіна, зауважують аналітики.
Цитата
"Кремлівським фейкоробам та їхнім споживачам згодовують одну й ту саму брехню – змінюються лише персонажі. Вкотре наголошуємо: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) постійно інспектує усі ядерні об'єкти в Україні та заявляє, що жодної незаконної активності на них не проводиться", - зазначили експерти.
Востаннє перевірку ядерних об'єктів в Україні МАГАТЕ провело у травні 2023 року – експерти не виявили жодних підозрілих незадекларованих видів активності. Такою ж відвертою брехнею є і те, що «Київ готується завдати ядерного удару по рф», наголосили в Центрі.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, нещодавно росіяни поширювали фейкове відео з поля бою, видаючи влучання у свою техніку за власну «героїчну роботу».
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