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росіяни повернулись до старого фейка про створення Україною «брудної ядерної бомби»

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. В росії знову розганяють фейкові заяви, що начебто Київ повернувся до розробок «брудної бомби». Експерти нагадали, що інспекції МАГАТЕ жодної незаконної активності на ядерних об'єктах не виявили, передає УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

росіяни повернулись до старого фейка про створення Україною «брудної ядерної бомби»

Деталі

За інформацією Центру стратегічних комунікацій, росіянами поширюється інформація, що начебто Україна, можливо, продовжує створення «брудної ядерної бомби», а українська влада хоче відправити на переробку партію опроміненого палива з Рівненської АЕС. Ці фантасмагоричні заяви поширює російське тасс, цитуючи голову служби зовнішньої розвідки росії наришкіна, зауважують аналітики.

Цитата

"Кремлівським фейкоробам та їхнім споживачам згодовують одну й ту саму брехню – змінюються лише персонажі. Вкотре наголошуємо: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) постійно інспектує усі ядерні об'єкти в Україні та заявляє, що жодної незаконної активності на них не проводиться", - зазначили експерти.

Востаннє перевірку ядерних об'єктів в Україні МАГАТЕ провело у травні 2023 року – експерти не виявили жодних підозрілих незадекларованих видів активності. Такою ж відвертою брехнею є і те, що «Київ готується завдати ядерного удару по рф», наголосили в Центрі.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, нещодавно росіяни поширювали фейкове відео з поля бою, видаючи влучання у свою техніку за власну «героїчну роботу».

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