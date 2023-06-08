Россияне обстреливают затопленные районы: в Минобороны показали видео из Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Заместитель министра обороны Анна Маляр показала видео, как россияне обстреливают затопленные районы, передает УНН.
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"Россияне обстреливают затопленные районы. Видео снято в Херсоне", - написала Маляр и показала видео.
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Замминистра также добавила, что Карл Фон Клаузевиц в свое время писал, что войны с дикими народами более жестокие и разрушительные, чем войны с цивилизованными народами.
У диких народов господствуют эмоциональные намерения, в то время как у цивилизованных - намерения обусловливаются разумом.
Дополнение
Российские оккупанты сегодня в обед обстреляли Херсон во время эвакуации населения.