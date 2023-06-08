Россияне обстреливают затопленные районы: в Минобороны показали видео из Херсона

Цитата

"Россияне обстреливают затопленные районы. Видео снято в Херсоне", - написала Маляр и показала видео.

Добавим

Замминистра также добавила, что Карл Фон Клаузевиц в свое время писал, что войны с дикими народами более жестокие и разрушительные, чем войны с цивилизованными народами.

У диких народов господствуют эмоциональные намерения, в то время как у цивилизованных - намерения обусловливаются разумом.

Дополнение

Российские оккупанты сегодня в обед обстреляли Херсон во время эвакуации населения.