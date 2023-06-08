Росіяни обстрілюють затоплені райони: у Міноборони показали відео з Херсону
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр показала відео, як росіяни обстрілюють затоплені райони, передає УНН.
Цитата
"Росіяни обстрілюють затоплені райони. Відео зняте в Херсоні", - написала Маляр і показала відео.
Додамо
Заступниця міністра також додала, що Карл Фон Клаузєвіц свого часу писав, що війни з дикими народами більш жорстокі і руйнівні, аніж війни з цивілізованими народами.
У диких народів панують емоційні наміри, в той час як у цивілізованих - наміри обумовлюються розумом.
Доповнення
Російські окупанти сьогодні в обід обстріляли Херсон під час евакуації населення.