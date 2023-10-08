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Россияне обстреляли Харьковщину: есть разрушения и пострадавшие

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. за прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и с помощью авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. В результате ударов есть разрушение частных домовладений, а также пострадали двое гражданских граждан. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали 

В результате удара управляемой авиабомбой по с. Чернещина Изюмского района повреждены здания и имущество агропредприятия.

В с. Кондрашовка Купянского района минометным обстрелом поврежден частный дом.

В результате ракетного удара по с. рядовое Харьковского района повреждены крыши, фасады и окна 5-ти многоэтажных жилых домов, произошел пожар. Повреждены 4 автомобиля. Из-за острой реакции на стресс за помощью к врачам обратились два человека-мужчина 66 лет и женщина 64 лет. Без госпитализации.

Также под огнем оккупантов были села Петропавловка, Кисловка, Котляровка Купянского района, г. Волчанск и с. Плетеновка Чугуевского района.

Дополнение

В субботу российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по поселку заурядное Харьковского района Харьковской области, есть пострадавшие.

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