Росіяни обстріляли Харківщину: є руйнування та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та за допомогою авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Унаслідок ударів є руйнування приватних домоволодінь, а також постраждало двоє цивільних громадян. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі та майно агропідприємства.
У с. Кіндрашівка Куп'янського району мінометним обстрілом пошкоджено приватний будинок.
Внаслідок ракетного удару по с. Пересічне Харківського району пошкоджені дахи, фасади та вікна 5-ти багатоповерхових житлових будинків, сталася пожежа. Пошкоджено 4 автомобіля. Через гостру реакцію на стрес за допомогою до лікарів звернулися двоє людей - чоловік 66 років та жінка 64 років. Без госпіталізації.
Також під вогнем окупантів були села Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Куп'янського району, м. Вовчанськ та с. Плетенівка Чугуївського району.
Доповнення
У суботу російські війська сьогодні вранці завдали ракетний удар по селищу Пересічне Харківського району на Харківщині, є постраждалі.