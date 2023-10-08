Росіяни обстріляли Харківщину: є руйнування та постраждалі

Деталі

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі та майно агропідприємства.

У с. Кіндрашівка Куп'янського району мінометним обстрілом пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок ракетного удару по с. Пересічне Харківського району пошкоджені дахи, фасади та вікна 5-ти багатоповерхових житлових будинків, сталася пожежа. Пошкоджено 4 автомобіля. Через гостру реакцію на стрес за допомогою до лікарів звернулися двоє людей - чоловік 66 років та жінка 64 років. Без госпіталізації.

Також під вогнем окупантів були села Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Куп'янського району, м. Вовчанськ та с. Плетенівка Чугуївського району.

Доповнення

У суботу російські війська сьогодні вранці завдали ракетний удар по селищу Пересічне Харківського району на Харківщині, є постраждалі.