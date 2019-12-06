Россияне на переговорах в Минске не имеют инструкции относительно своих действий - Резников

“Во время переговоров в Париже, если разговор вообще будет, потому что давайте не будем завышать своих ожиданий, задача Президента Зеленского, на мой взгляд — это начало диалога, который был прекращен в 2016 году. Хотя сегодня мы имеем войну на Востоке, чтобы она завершилась должен начаться диалог. Потому что сегодня представители РФ, приезжают в Минск, я могу это засвидетельствовать, они не имеют инструкции как им действовать”, — заявил Резников.

По его словам, такую позицию россиян заметно по вопросам, которые они задают украинской делегации.

“У них задача ждать какое будет решение принято вверху в России, а именно — в Кремле. Поэтому начало диалога в Париже важно. Если у Украины есть шанс прекратить войну, обстрелы, о чем будет идти речь, то соответственно должен быть диалог”, — сказал Резников.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Алексея Резникова представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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Как сообщал УНН, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Эту встречу, в частности, недавно подтвердил сам Зеленский.

Зеленский, частности, рассчитывает на поддержку Франции и Германии во время “нормандского” саммита.

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