Зеленський увів Резнікова у мінський переговорний процес щодо Донбасу

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський уповноважив Олексія Резнікова представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це йдеться у відповідному указі Президента №701/2019 від 18 вересня, передає УНН.

"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 червня 2019 року № 414 "Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі" уповноважити Резнікова Олексія Юрійовича представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи", - йдеться в тексті указу.

Зазначимо, Олексій Резніков - український правник, був заступником голови Київської міської державної адміністрації з квітня 2016 року по вересень 2018 року, адвокат, Заслужений юрист України.

3 грудня 2004 року відбулося вирішальне засідання Верховного Суду України за позовом тодішнього кандидата у президенти Віктора Ющенка, який оскаржував у суді оголошені Центрвиборчкомом результати президентських виборів, якими перемога віддавалася Віктору Януковичу. Суд призначив переголосуванн. Як наслідок, 26 грудня був проведений “третій тур”, за результатами якого Віктор Ющенко став Президентом України. Представником Ющенка у Верховному суді України Олексієм Резніковим.

Додамо, раніше у робочій підгрупі з політичних питань в ТКГ Україну представляв Олександр Моцик.

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