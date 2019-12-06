Росіяни на переговорах в Мінську не мають інструкції щодо своїх дій – Резніков

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російська сторона на переговорах у Мінську не мають інструкції як їм діяти. Про це заявив в етері програми “Свобода слова Савіка Шустера” член української делегації, глава політичної підгрупи в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков, передає УНН.