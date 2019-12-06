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Росіяни на переговорах в Мінську не мають інструкції щодо своїх дій – Резніков

Росіяни на переговорах в Мінську не мають інструкції щодо своїх дій – Резніков

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російська сторона на переговорах у Мінську не мають інструкції як їм діяти. Про це заявив в етері програми “Свобода слова Савіка Шустера” член української делегації, глава політичної підгрупи в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков, передає УНН.

“Під час перемовин в Парижі, якщо розмова взагалі буде, тому що давайте не завищувати своїх очікувань, завдання Президента Зеленського, на мій погляд — це початок діалогу, який був припинений у 2016 році. Хоч сьогодні ми маємо війну на Сході, щоб вона завершилася має початися діалог. Бо сьогодні представники РФ, які приїзжають до Мінська, я можу це засвідчити, вони не мають інструкції як їм діяти”, — заявив Резніков.

За його словами, таку позицію росіян помітно з питань, які вони задають українській делегації.

“У них завдання чекати яке буде рішення прийняте на горі в Росії, а саме у Кремлі. Тому початок діалогу в Парижі важливий. Якщо в України є шанс припинити війну, обстріли, про що буде йти мова, то відповідно має бути діалог”, — сказав Резніков.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський уповноважив Олексія Резнікова представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Як повідомляв УНН, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Цю зустріч, зокрема, нещодавно підтвердив сам Зеленський.

Зеленський, зокрема, розраховує на підтримку Франції та Німеччини під час “нормандського” саміту.

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