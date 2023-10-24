россияне атаковали ракетами Запорожье: есть попадания

Цитата

“Около 11:27 враг атаковал город Запорожье двумя ракетами (предварительно - баллистическими) с южного направления. Одна из ракет попала по территории предприятия, сейчас уточняется место попадания второй”, - говорится в сообщении в Telegram.

Детали

По его словам, в результате ударов повреждены здания на территории предприятия. Информация о пострадавших не поступала.

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки 152 раза открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области. В частности, ударили авиаснарядами по Орехову, Роботино, Малой Токмачке и Пятихатках. Обошлось без пострадавших.