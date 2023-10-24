росіяни атакували ракетами Запоріжжя: є влучання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. російські війська випустили за Запоріжжю, попередньо, дві балістичні ракети, одна з них влучила по підприємству. Інформація щодо постраждалих не надходила. Про це повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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“Близько 11:27 ворог атакував місто Запоріжжя двома ракетами (попередньо - балістичними) з південного напрямку. Одна з ракет влучила по території підприємства, наразі уточнюється місце влучання другої”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
Деталі
За його словами, в результаті ударів пошкоджено будівлі на території підприємства. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Доповнення
Російські війська минулої доби 152 рази відкривали вогонь по населеним пунктам Запорізької області. Зокрема, вдарили авіаснарядами по Оріхову, Роботиному, Малій Токмачці та П'ятихатках. Обійшлось без постраждалих.