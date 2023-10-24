Окупанти за добу понад 150 разів обстріляли Запорізьку область: є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби 152 рази відкривали вогонь по населеним пунктам Запорізької області. Зокрема, вдарили авіаснарядами по Оріхову, Роботиному, Малій Токмачці та П'ятихатках. Обійшлось без постраждалих, однак є руйнування. Про це повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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“Ворог завдав 152 удари по 22 населених пунктах Запорізької області", - написав Малашко у Telegram.
Деталі
Військовослужбовці рф обстріляли з РСЗВ Роботине та Малу Токмачку, вдарили авіаснарядами по Оріхову, Роботиному, Малій Токмачці та П'ятихатках, а також здійснили 12 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Малинівці, Чарівному, Малій Токмачці, Кам'янському, Малим Щербакам і Степовому.
По території прифронтових міст і сіл, зокрема Новоандріївки, Білогір'я, Полтавки, Левадного, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового та Приморського прийшлося 134 артобстрілів.
“Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих”, - повідомив Малашко.
Доповнення
22 жовтня російські окупанти 177 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Запорізької області. Зокрема, здійснили 14 БПЛА-атак.