Оккупанты за сутки более 150 раз обстреляли Запорожскую область: есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки 152 раза открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области. В частности, ударили авиаснарядами по Орехову, Роботино, Малой Токмачке и Пятихатках. Обошлось без пострадавших, однако есть разрушения. Об этом сообщил во вторник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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“Враг нанес 152 удара по 22 населенным пунктам Запорожской области", - написал Малашко в Telegram.
Детали
Военнослужащие рф обстреляли из РСЗО Роботино и Малую Токмачку, ударили авиаснарядами по Орехову, Роботино, Малой Токмачке и Пятихатках, а также совершили 12 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Малиновке, Чаривному, Малой Токмачке, Каменскому, Малым Щербакам и Степному.
По территории прифронтовых городов и сел, в частности Новоандреевки, Белогорья, Полтавки, Левадного, Щербаков, Темировки, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового и Приморского пришлось 134 артобстрела.
“Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших”, - сообщил Малашко.
Дополнение
22 октября российские оккупанты 177 раз открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области. В частности, совершили 14 БПЛА-атак.