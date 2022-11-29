россия обвинила своего шпиона в контрабанде наркотиков, чтобы вытащить его из тюрьмы Бразилии - расследование

Детали

Расследователи сообщают, что 1 апреля 2022 года Черкасов с документами "гражданина Бразилии" по имени Виктор Мюллер Феррейра прилетел из США в Нидерланды, где должен был проходить стажировку в Международном уголовном суде. В его резюме были данные об образовании политолога в дублинском Тринити-колледже, а затем — в американской Школе передовых международных исследований (SAIS) Университета Джонса Хопкинса. Во время стажировки в МУС он должен был изучать, как расследуются военные преступления, в частности, в Украине и Сирии.

Впрочем, пограничники задержали Феррейру в аэропорту и отправили в Бразилию, сообщив местным властям, что считают его сотрудником ГРУ Сергеем Владимировичем Черкасовым, родившимся 11 сентября 1985 года. Когда в бразильском аэропорту его встретили правоохранители, он, как отмечают свидетели, пытался возмущаться и убеждать, что является таким же бразильцем. Это выглядело бессмысленно из-за его сильного акцента, легко заметного на слух для любого носителя языка, пишет The Insider. Позже выяснилось, что у его покойной "мать-бразильянки" никогда не было детей.

Черкасова приговорили к 15 годам лишения свободы за использование подложных документов. В июле 2022 года россия отправила в Бразилию запрос с просьбой об экстрадиции россиянина, в котором признала, что арестованный действительно является Сергеем Черкасовым. Однако прокуратура рф назвала его преступником, который якобы разыскивается в россии за контрабанду героина.

"В подтверждение этого россия предоставила Бразилии десятки страниц обвинительных документов и письменных свидетельств судебно-медицинской экспертизы. Они утверждали, что Сергей Черкасов был членом преступной группировки, которая в период с 2011 по 2013 год переправляла наркотики из Афганистана через Таджикистан и продавала их с помощью групп наркоторговцев в россии", - отметили расследователи.

Как пишет Bellingcat, имя сотрудника ГРУ просто вписали в уголовное дело. В обвинительном заключении подробно прописана роль каждого члена группировки, но нет информации о ее "лидере" Черкасове. Кроме этого, участвовавшие в том деле адвокаты не упомянули его фамилии в материалах дела. Расследователи также проверили данные из полицейской базы "Магистраль", в которой фиксируются поездки россиян, и установили, что Черкасов во время событий, указанных по уголовному делу, находился в Бразилии и не мог участвовать в продаже героина из Москвы в Липецк.

По данным расследования, между 2015 и 2021 годами, когда Черкасов якобы "находился в розыске" за наркоторговлю, он посещал россию пять раз, пользуясь документами со своим настоящим именем.

Напомним

Жительница россии Ольга Колобова более 10 лет проживала в Европе под вымышленным именем. Под видом светской львицы перуанского происхождения она смогла обвести вокруг пальца десятки офицеров НАТО и годами получала ценную информацию из разных европейских стран.