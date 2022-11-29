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росія звинуватила свого шпигуна в контрабанді наркотиків, щоб витягти його з в'язниці Бразилії - розслідування

росія звинуватила свого шпигуна в контрабанді наркотиків, щоб витягти його з в'язниці Бразилії - розслідування

Київ • УНН

 • 1100726 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Як йдеться в розслідуванні Bellingcat та The Insider, співробітник Головного розслідувального управління рф (ГРУ) Сергій Черкасов, який під виглядом громадянина Бразилії намагався влаштуватися на роботу в Міжнародний суд у Гаазі, був затриманий за підробку документів. росія сфабрикувала проти нього справу про торгівлю наркотиками, щоб домогтися екстрадиції злочинця, вказують розслідувачі, передає УНН.

Деталі

Розслідувачі повідомляють, що 1 квітня 2022 року Черкасов з документами "громадянина Бразилії" на ім'я Віктор Мюллер Феррейра прилетів із США в Нідерланди, де мав проходити стажування у Міжнародному кримінальному суді. У його резюме були дані про освіту політолога в дублінському Трініті-коледжі, а потім — в американській Школі передових міжнародних досліджень (SAIS) Університету Джонса Гопкінса. Під час стажування в МКС він мав вивчати, як розслідуються воєнні злочини, зокрема в Україні та Сирії.

Утім, прикордонники затримали Феррейру в аеропорту і відправили до Бразилії, повідомивши місцеву владу, що вважають його співробітником ГРУ Сергієм Володимировичем Черкасовим, який народився 11 вересня 1985 року. Коли в бразильському аеропорту його зустріли правоохоронці, він, як зазначають свідки, намагався обурюватися і переконувати, що є таким самим бразильцем. Це виглядало безглуздо через його сильний акцент, легко помітний на слух для будь-якого носія мови, пише The Insider. Пізніше з'ясувалося, що його покійна "мати-бразильянка" ніколи не мала дітей.

Черкасова засудили до 15 років позбавлення волі за використання підроблених документів. У липні 2022 року росія відправила до Бразилії запит з проханням про екстрадицію росіянина, у якому визнала, що заарештований дійсно є Сергієм Черкасовим. Проте прокуратура рф назвала його злочинцем, який нібито розшукується рф за контрабанду героїну.

"На підтвердження цього росія надала Бразилії десятки сторінок обвинувальних документів та письмових свідчень судово-медичної експертизи. Вони стверджували, що Сергій Черкасов був членом злочинного угруповання, яке в період з 2011 по 2013 рік переправляло наркотики з Афганістану через Таджикистан і продавало їх через групи наркоторговців у росії", - зазначили розслідувачі.

Як пише Bellingcat, ім'я співробітника ГРУ просто вписали у кримінальну справу. В обвинувальному висновку докладно прописано роль кожного члена угрупування, але немає інформації про її "лідера" Черкасова. Окрім цього, адвокати, які брали участь у тій справі, не згадали його прізвища в матеріалах справи. Розслідувачі також перевірили дані з поліцейської бази "Магістраль", у якій фіксуються поїздки росіян, та встановили, що Черкасов під час подій, вказаних у кримінальній справі, перебував у Бразилії й не міг брати участь у продажі героїну з москви до Липецька.

За даними розслідування, між 2015 і 2021 роками, коли Черкасов нібито "перебував у розшуку" за наркоторгівлю, він відвідував росію п'ять разів, користуючись документами зі своїм справжнім ім'ям.

Нагадаємо

Жителька росії Ольга Колобова понад 10 років проживала в Європі під вигаданим ім'ям. Під виглядом світської левиці перуанського походження вона спромоглася обвести навколо пальця десятки офіцерів НАТО і роками отримувала цінну інформацію з різних європейських країн.

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