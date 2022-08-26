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Російська шпигунка під виглядом світської левиці спромоглася обвести навколо пальця десятки офіцерів НАТО - розслідування

Київ • УНН

 • 275892 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Мешканка росії Ольга Колобова понад 10 років проживала в Європі під вигаданим ім'ям. У неї була вигадана біографія, підробний паспорт. Під виглядом світської левиці перуанського походження вона спромоглася обвести навколо пальця десятки офіцерів НАТО і роками отримувала цінну інформацію з різних європейських країн. Про це повідомляється у спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat, Der Spiegel та La Repubblica, передає УНН.

Російська шпигунка під виглядом світської левиці спромоглася обвести навколо пальця десятки офіцерів НАТО - розслідування

Деталі

Повідомляється, що Ольга Колобова користувалася документами на ім'я Марія Адела і за кордоном представлялася уродженкою Перу, яка жила в росії. Близько десяти років «Адела» жила в різних країнах Європи і в багатьох колах була добре відома як світська левиця, що народилася в Перу, дизайнер зі своєю лінією ювелірних прикрас. З нею тісно спілкувалися військові, політики та журналісти, вона давала інтерв'ю та закочувала гучні вечірки, але за один день, 15 вересня 2018 року, Марія Адела Куфельдт Рівера перетворилася назад на Ольгу Василівну Колобову 1982 року народження та повернулася до своєї московської квартири в районі Західне Дегуніне.

Свій перший російський паспорт «Марія Адела» отримала в 2006 році, використавши таке саме ім'я та дату народження. Згідно з створеним для неї прикриттям, вона працювала «провідним спеціалістом» у МДУ і проживала за адресою в Москві, де насправді проживали інші люди, які не підозрювали про її існування.

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Зазначається, що саме у Неаполі почався пік кар'єри «Марії Аделі» як російського шпигуна-нелегала. Протягом наступних трьох років вона стала невід'ємною частиною місцевого світського життя: відкрила бутік ювелірних виробів та предметів розкоші, пізніше перетворила його на модний клуб, де вирувало місцеве світське життя, і, нарешті, очолила місцеве відділення благодійної організації Lion’s Club.

Головним досягненням «Аделі», що відкрило їй багато дверей, стало отримання посади секретаря у місцевому відділенні благодійної організації Lion’s Club у 2015 році. Це відділення, яке мало назву Lions Club Napoli Monte Nuovo, мало одну важливу особливість — воно було створене офіцерами НАТО, що базуються в Неаполі, і навіть зобразило на своєму прапорі знаки відмінності об'єднаних сил НАТО.

Журналісти також з'ясували, що «Марія Адела» мала прямий особистий доступ до багатьох офіцерів НАТО та ВМС США в Неаполі, відвідувала багато заходів, організованих НАТО чи збройними силами США, у тому числі щорічні бали НАТО та Корпуси морської піхоти США. Єдине, розслідувачі не з'ясували, чи мала колись фізичний доступ до бази НАТО.

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Після публікації The Insider і Bellingcat розслідування про «Петрова» і «Боширова» зі згадуванням ГРУшної серії паспортів «Марія Адела» востаннє прилетіла до Москви, взявши з собою тільки кішку.

Через два місяці «Марія Адела» опублікувала останній пост у Facebook, в якому написала, що страждала від раку і що її волосся знову відросло «після хіміотерапії».

Зазначається, що поки вигадана «Адела» помирадла від раку, справжня Ольга Колобова непогано освоювалася у Москві — купила Audi останньої моделі та вселилася в отриману від держави елітну квартиру у комплексі «Селігер Сіті» у вже знайомому їй районі Західне Дегуніне.

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