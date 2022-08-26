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Российская шпионка под видом светской львицы смогла обвести вокруг пальца десятки офицеров НАТО - расследование

Киев • УНН

 • 275892 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Жительница россии Ольга Колобова более 10 лет проживала в Европе под вымышленным именем. У нее была выдуманная биография, поддельный паспорт. Под видом светской львицы перуанского происхождения она смогла обвести вокруг пальца десятки НАТОвских офицеров и годами получала ценную информацию из разных европейских стран. Об этом сообщается в совместном расследование The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и La Repubblica, передает УНН.

Российская шпионка под видом светской львицы смогла обвести вокруг пальца десятки офицеров НАТО - расследование

Детали

Сообщается, что Ольга Колобова пользовалась документами на имя Мария Адела и за границей представлялась уроженкой Перу, жившей в рф. Около десяти лет «Адела» жила в разных странах Европы и во многих кругах была хорошо известна как родившаяся в Перу светская львица, дизайнер со своей линией ювелирных украшений. С ней тесно общались военные, политики и журналисты, она давала интервью и закатывала шумные вечеринки, но за один день, 15 сентября 2018 года, Мария Адела Куфельдт Ривера превратилась обратно в Ольгу Васильевну Колобову 1982 года рождения и вернулась в свою московскую квартиру в районе Западное Дегунино.

Свой первый российский паспорт «Мария Адела» получила в 2006 году, использовав точно такое же имя и дату рождения. Согласно созданному для нее прикрытию, она работала «ведущим специалистом» в МГУ и проживала по адресу в москве, где, на самом деле проживали другие люди, не подозревавшие о ее существовании.

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Отмечается, что именно в Неаполе начался пик карьеры «Марии Аделы» как российского шпиона-нелегала. В течение следующих трех лет она стала неотъемлемой частью местной светской жизни: открыла бутик ювелирных изделий и предметов роскоши, позже превратила его в модный клуб, где бурлила местная светская жизнь, и, наконец, возглавила местное отделение благотворительной организации Lion’s Club.

Главным достижением «Аделы», открывшим ей многие двери, стало получение должности секретаря в местном отделении благотворительной организации Lion’s Club в 2015 году. Это отделение, носившее название Lions Club Napoli Monte Nuovo, имело одну важную особенность — оно было создано базирующимися в Неаполе офицерами НАТО и даже изобразило на своем знамени знаки различия объединенных сил НАТО.

Журналисты также выяснили, что «Мария Адела» имела прямой личный доступ ко многим офицерам НАТО и ВМС США в Неаполе, посещала многие мероприятия, организованные НАТО или вооруженными силами США, в том числе ежегодные балы НАТО и Корпуса морской пехоты США. Единственное, расследователи не выяснили, имела ли она когда-либо физический доступ к базе НАТО.

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После публикации The Insider и Bellingcat расследования о «Петрове» и «Боширове» с упоминанием ГРУшной серии паспортов «Мария Адела» в последний раз прилетела в Москву, взяв с собой только кошку.

Через два месяца «Мария Адела» опубликовала последний пост в Facebook, в котором написала, что страдала от рака и что ее волосы снова отросли «после химиотерапии».

Отмечается, что пока выдуманная «Адела» погибала от рака, настоящая Ольга Колобова неплохо осваивалась в Москве — купила Audi последней модели и вселилась в полученную от государства элитную квартиру в комплексе «Селигер Сити» в уже знакомом ей районе Западное Дегунино.

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