Франция выдворяет шестерых российских шпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во Франции задержали шесть русских шпионов, действовавших под дипломатическим прикрытием. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства Европы и иностранных дел Франции, передает УНН.
Детали
После очень длительного расследования в Главное управление внутренней безопасности (DGSI) выявило тайную операцию российских спецслужб на территории Франции. Персонами нон грата объявлены шесть российских агентов, действующих под дипломатическим прикрытием и чья деятельность противоречит нашим национальным интересам.
В отсутствие русского посла сегодня вечером номер два вызвали на набережную Орсе, чтобы сообщить об этом решении.
Напомним
До Львова прибывших технические и научные жандармы из Франции, которые будут заниматься расследованием военных преступлений российских оккупантов в Киевской области.