Франция выдворяет шестерых российских шпионов

Детали

После очень длительного расследования в Главное управление внутренней безопасности (DGSI) выявило тайную операцию российских спецслужб на территории Франции. Персонами нон грата объявлены шесть российских агентов, действующих под дипломатическим прикрытием и чья деятельность противоречит нашим национальным интересам.

В отсутствие русского посла сегодня вечером номер два вызвали на набережную Орсе, чтобы сообщить об этом решении.

Напомним

До Львова прибывших технические и научные жандармы из Франции, которые будут заниматься расследованием военных преступлений российских оккупантов в Киевской области.