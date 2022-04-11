В Україну приїхали французькі жандарми: розслідуватимуть злочини окупантів під Києвом

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"З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва. Франція — перша, хто надає таку допомогу", — написав Етьєн де Понсен.

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Посол додав, що 12 квітня група жандармів вже буде на роботі у Київській області.

Fier d'accueillir à #Lviv le détachement des gendarmes techniques et scientifiques venu assister leurs camarades dans les investigations des crimes de guerre commis autour de #Kiev. La première à apporter une telle aide. Ils seront à pied d'œuvre dès demain. Solidarité pic.twitter.com/3pX9LkPzeq

Додамо

9 квітня президент Франції Еммануель Макрон заявив у п'ятницю, що Франція "збирає докази" проти "російських військових злочинів" в Україні.



