В Україну приїхали французькі жандарми: розслідуватимуть злочини окупантів під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні до Львова прибули технічні та наукові жандарми із Франції, які займатимуться розслідуванням воєнних злочинів російських окупантів у Київській області. Про у своєму Twitter повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, пише УНН.
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"З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва. Франція — перша, хто надає таку допомогу", — написав Етьєн де Понсен.
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Посол додав, що 12 квітня група жандармів вже буде на роботі у Київській області.
Fier d'accueillir à #Lviv le détachement des gendarmes techniques et scientifiques venu assister leurs camarades dans les investigations des crimes de guerre commis autour de #Kiev. La première à apporter une telle aide. Ils seront à pied d'œuvre dès demain. Solidarité pic.twitter.com/3pX9LkPzeq— Etienne de Poncins (@EdePoncins) April 11, 2022
Додамо
9 квітня президент Франції Еммануель Макрон заявив у п'ятницю, що Франція "збирає докази" проти "російських військових злочинів" в Україні.