Франція збирає докази російських воєнних злочинів в Україні - Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив у п'ятницю, що Франція "збирає докази" проти "російських військових злочинів" в Україні. Про це повідомляє УНН з посиданням на Вfmtv.
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Президент Франції Еммануель Макрон заявив у п'ятницю, що Франція "збирає докази" проти "російських військових злочинів" в Україні, коли зловживання цивільним населенням приписуються росії, яка це заперечує.
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"Навіть приймаючи максимальні запобіжні заходи, які я повинен вжити як глава держави, я можу сказати, що це військові злочини росіян", – підтвердив Еммануель Макрон у соцмережі Brut.
Макрон додав, що французькі «жандарми та магістрати» були послані на допомогу українцям.
Додамо
Франція заявила, що треба йти далі і заборонити російську нафту.