Франція: треба йти далі і заборонити російську нафту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Франція готова "йти далі" і заборонити російську нафту, заявив у п'ятницю міністр фінансів Брюно Ле Мер. Про це УНН пише з посиланням на Politico.
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Франція не хоче чекати, і заборона на постачання нафти "змінить правила гри", сказав Ле Мер, але додав, що європейська єдність необхідна для введення більш суворих санкцій щодо енергетики рф.
"Щодо Франції, ми готові піти далі і ухвалити рішення про заборону на нафту, і я глибоко переконаний, що наступні кроки та наступні обговорення будуть зосереджені на цьому питанні щодо заборони на російську нафту", — сказав він.
Ле Мер наголосив, що нинішні санкції, узгоджені ЄС, були дуже ефективними та "найважчими з моменту створення Європейського союзу".
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Раніше цього тижня президент Франції Еммануель Макрон також закликав до санкцій щодо постачання вугілля та нафти з рф. Наразі Брюссель вирішив зосередитись на вугіллі та не забороняти імпорт нафти.
У той час як такі країни, як Німеччина, все ще виступають проти санкцій щодо нафти, Польща та країни Балтії закликають до повного блокування імпорту російських енергоносіїв і вже оголосили про деякі заходи на національному рівні.