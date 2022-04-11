В Украину приехали французские жандармы: будут расследовать преступления оккупантов под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодня во Львов прибыли технические и научные жандармы из Франции, которые будут заниматься расследованием военных преступлений российских оккупантов в Киевской области. Об в своем Twitter сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, пишет УНН.
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"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, которые прибыли на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева. Франция — первая, кто оказывает такую помощь", — написал Этьен де Понсен.
Детали
Посол добавил, что 12 апреля группа жандармов уже будет на работе в Киевской области.
Fier d'accueillir à #Lviv le détachement des gendarmes techniques et scientifiques venu assister leurs camarades dans les investigations des crimes de guerre commis autour de #Kiev. La première à apporter une telle aide. Ils seront à pied d'œuvre dès demain. Solidarité pic.twitter.com/3pX9LkPzeq— Etienne de Poncins (@EdePoncins) April 11, 2022
Добавим
9 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что Франция "собирает доказательства" против "российских военных преступлений в Украине.