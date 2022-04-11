В Украину приехали французские жандармы: будут расследовать преступления оккупантов под Киевом

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"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, которые прибыли на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева. Франция — первая, кто оказывает такую помощь", — написал Этьен де Понсен.

Детали

Посол добавил, что 12 апреля группа жандармов уже будет на работе в Киевской области.

Fier d'accueillir à #Lviv le détachement des gendarmes techniques et scientifiques venu assister leurs camarades dans les investigations des crimes de guerre commis autour de #Kiev. La première à apporter une telle aide. Ils seront à pied d'œuvre dès demain. Solidarité pic.twitter.com/3pX9LkPzeq

Добавим

9 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что Франция "собирает доказательства" против "российских военных преступлений в Украине.



