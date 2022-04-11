Франція видворяє шістьох російських шпигунів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Франції затримали шість російських шпигунів, які діяли під дипломатичним прикриттям. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства Європи та закордонних справ Франції, передає УНН.
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Після дуже тривалого розслідування Головне управління внутрішньої безпеки (DGSI) виявило таємну операцію російських спецслужб на території Франції. Персонами нон грата оголошено шість російських агентів, які діють під дипломатичним прикриттям і чия діяльність суперечить нашим національним інтересам.
За відсутності російського посла сьогодні ввечері номер два викликали на набережну Орсе, щоб повідомити про це рішення.
Нагадаємо
До Львова прибули технічні та наукові жандарми із Франції, які займатимуться розслідуванням воєнних злочинів російських окупантів у Київській області.