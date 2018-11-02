Путін хоче відродити ГРУ

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін запропонував подумати про відновлення назви “Головне розвідувальне управління” Генштабу ЗС РФ. Про це він заявив на урочистому заході в Театрі російської армії, передає УНН з посиланням на ТАСС.