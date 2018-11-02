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Путін хоче відродити ГРУ

Путін хоче відродити ГРУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін запропонував подумати про відновлення назви “Головне розвідувальне управління” Генштабу ЗС РФ. Про це він заявив на урочистому заході в Театрі російської армії, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Вітаю вас з наступаючим професійним святом - Днем військового розвідника і 100-річчям легендарного ГРУ, нині Головного управління Генерального штабу Збройних сил", - сказав він.

"Незрозуміло, куди зникло слово "розвідувальне" - Головне розвідувальне управління, треба б відновити", - додав Путін.

Президент РФ наголосив, що розвідка є невід'ємною частиною військового справи і ратної науки, так було завжди і всюди протягом століть. 

Нагадаємо, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочка отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.

Слідчі Bellingcat і видання The Insider встановили, що звинувачувані Британією в отруєнні Скрипалів Петров і Боширов працюють на ГРУ.

Пізніше розслідувальники розкрили імена підозрюваних – офіцерів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна.

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