Путін хоче відродити ГРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін запропонував подумати про відновлення назви “Головне розвідувальне управління” Генштабу ЗС РФ. Про це він заявив на урочистому заході в Театрі російської армії, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Вітаю вас з наступаючим професійним святом - Днем військового розвідника і 100-річчям легендарного ГРУ, нині Головного управління Генерального штабу Збройних сил", - сказав він.
"Незрозуміло, куди зникло слово "розвідувальне" - Головне розвідувальне управління, треба б відновити", - додав Путін.
Президент РФ наголосив, що розвідка є невід'ємною частиною військового справи і ратної науки, так було завжди і всюди протягом століть.
Нагадаємо, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочка отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.
Слідчі Bellingcat і видання The Insider встановили, що звинувачувані Британією в отруєнні Скрипалів Петров і Боширов працюють на ГРУ.
Пізніше розслідувальники розкрили імена підозрюваних – офіцерів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна.