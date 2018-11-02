Путин хочет возродить ГРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин предложил подумать о восстановлении названия "Главное разведывательное управление" Генштаба ВС РФ. Об этом он заявил на торжественном мероприятии в Театре русской армии, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником - Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил", - сказал он.
"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", - добавил Путин.
Президент РФ подчеркнул, что разведка является неотъемлемой частью военного дела и ратной науки, так было всегда и везде на протяжении веков.
Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
Следователи Bellingcat и издание The Insider установили, что обвиняемые Британией в отравлении Скрипалей Петров и Боширов работают на ГРУ.
Позже расследователи раскрыли имена подозреваемых - офицеров ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.