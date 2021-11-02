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Россия сосредоточила у границ Украины около 90 тыс. военных - Минобороны

Киев • УНН

 • 44194 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. По состоянию на начало ноября этого года у украинской границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Россия сосредоточила у границ Украины около 90 тыс. военных - Минобороны

Сообщается, что Министерство обороны Украины внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Факты, предоставляемые разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение во время обмена информацией с нашими партнерами по ситуации вокруг Украины.

Цитата

“По данным Главного управления разведки Министерства обороны украины, по состоянию на начало ноября 2021 года возле нашей границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточено группировки войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в его состав входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.

“В течение второго полугодия 2021-го года вблизи границы Украины командованием вооруженными силами России была проведена серия широкомасштабных командно-штабных учений. К ним привлекались войска (силы) Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ. После завершения указанных мероприятий оперативной и боевой подготовки части и подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около двухсот шестидесяти километров от государственной границы с Украиной”, — информирует Минобороны.

Кроме того, отмечается, что Российская Федерация периодически прибегает к практике переброски и накопления воинских подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

Дополнение

В конце прошлой недели о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила The Washington Post.

Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.

Накануне издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон внимательно следит за ситуацией в Украине на фоне сообщений о новом скоплении российских войск на границе страны.

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