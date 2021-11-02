Россия сосредоточила у границ Украины около 90 тыс. военных - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По состоянию на начало ноября этого года у украинской границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Сообщается, что Министерство обороны Украины внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Факты, предоставляемые разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение во время обмена информацией с нашими партнерами по ситуации вокруг Украины.
Цитата
“По данным Главного управления разведки Министерства обороны украины, по состоянию на начало ноября 2021 года возле нашей границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточено группировки войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в его состав входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.
“В течение второго полугодия 2021-го года вблизи границы Украины командованием вооруженными силами России была проведена серия широкомасштабных командно-штабных учений. К ним привлекались войска (силы) Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ. После завершения указанных мероприятий оперативной и боевой подготовки части и подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около двухсот шестидесяти километров от государственной границы с Украиной”, — информирует Минобороны.
Кроме того, отмечается, что Российская Федерация периодически прибегает к практике переброски и накопления воинских подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.
Дополнение
В конце прошлой недели о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила The Washington Post.
Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят “необычные перемещения техники и военных на западном фланге России” и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений “Запад-2021”, которые состоялись с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию в отношении Украины, а конфликт на Донбассе “вошел в новую стадию”.
Накануне издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые подтверждают сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон внимательно следит за ситуацией в Украине на фоне сообщений о новом скоплении российских войск на границе страны.