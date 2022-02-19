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Россия вновь сорвала внеочередное заседание ТКГ

Россия вновь сорвала внеочередное заседание ТКГ

Киев • УНН

 • 26415 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Российская Федерация отказалась от участия во внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), созванном на 11:00 сегодня, 19 февраля. Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в своем Telegram, передает УНН.

Цитата

“Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщает, что Российская Федерация вновь не приняла участие во внеочередном заседании ТКГ, созванном на 11 часов 19 февраля 2022 года по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ с целью срочного обсуждения ситуации безопасности”, - говорится в заявлении.

Детали

Там отметили, что такая позиция Российской Федерации вызывает недоумение, ведь политические советники лидеров стран "Нормандского формата" в совместном заявлении 26 января 2022 года поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную преданность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам имплементации Минских договоренностей.

“Считаем, что неучастие Российской Федерации свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о преданности выполнению Минских договоренностей и отсутствие агрессивных намерений в отношении Украины”, - отмечают в заявлении.

Деградация безопасности вдоль всей линии разграничения и провокационные заявления и действия на неподконтрольных территориях вызывают существенную обеспокоенность украинской стороны. Такая эскалация происходит во время Мюнхенской конференции, когда внимание всего мирового сообщества сконцентрировано на вопросах безопасности в Восточной Европе.

Добавим

18 февраля внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы созвано по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ не произошло из-за отказа российской стороны.

Контекст

Утром 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. В течение дня боевики около 50 раз обстреливали населенные пункты и позиции ООС. Среди военных и мирных жителей есть раненые и пострадавшие. Сегодня обстрелы продолжаются.

В связи с обострением на Донбассе Украина сделала запрос на внеочередное заседание ТКГ.

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