Позачергове засідання ТКГ сьогодні не відбулося через відмову російської сторони
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи скликане з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ сьогодні не відбулося через відмову російської сторони. Про це інформує українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі, пише УНН.
Цитата
“Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомляє, що, на жаль, позачергове засідання ТКГ скликане на 18 годину 18 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ не відбулося через відмову російської сторони”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв.
Контекст
Вранці 17 лютого ситуація на Донеччині загострилася. Протягом дня бойовики близько 50 разів обстрілювали населені пункти та позиції ООС. Серед військових та мирних жителів є поранені та постраждалі. Сьогодні обстріли продовжуються.
У зв’язку із загостренням на Донбасі Україна зробила запит на позачергове засідання ТКГ.
Доповнення
У МЗС повідомили, що твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності. В МЗС України закликали міжнародне співтовариство — іноземні держави та міжнародні організації — негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання.