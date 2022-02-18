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Внеочередное заседание ТКГ сегодня не состоялось из-за отказа российской стороны

Внеочередное заседание ТКГ сегодня не состоялось из-за отказа российской стороны

Киев • УНН

 • 24204 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы созвано по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ сегодня не состоялось из-за отказа российской стороны. Об этом информирует украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе, пишет УНН.

Цитата

“Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщает, что, к сожалению, внеочередное заседание ТКГ созванное на 18 часов 18 февраля 2022 года по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ не состоялось из-за отказа российской стороны”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации на линии разграничения для предотвращения любых провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений.

Контекст

Утром 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. В течение дня боевики около 50 раз обстреливали населенные пункты и позиции ООС. Среди военных и мирных жителей есть раненые и пострадавшие. Сегодня обстрелы продолжаются.

В связи с обострением на Донбассе Украина сделала запрос на внеочередное заседание ТКГ.

Дополнение

В МИД сообщили, что утверждения о якобы намерении украинской власти начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не соответствуют действительности. В МИД Украины призвали международное сообщество — иностранные государства и международные организации — немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые поднимает процесс политико-дипломатического урегулирования.

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