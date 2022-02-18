Загострення на Донбасі: Україна закликала міжнародне співтовариство засудити провокації РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності. Закликаємо міжнародне співтовариство - іноземні держави та міжнародні організації - негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання, передає УНН із посиланням на заяву МЗС.
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У зв'язку із звинуваченнями з боку російської сторони про нібито підготовку Україною збройного наступу на Донбасі МЗС України заявляє про таке: "Українські громадяни мешкають по обидва боки лінії розмежування. Їхній мир, безпека та добробут є абсолютним пріоритетом для Української держави.
Твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності. Україна також не проводить та не планує жодних диверсій на Донбасі".
Додамо
Україна, за даними МЗС, категорично відкидає спроби Росії загострити і так напружену безпекову ситуацію.
"Залишаємося непохитно відданими політико-дипломатичному врегулюванню, разом з партнерами докладаємо максимальних зусиль, аби знизити напругу та втримати ситуацію в руслі дипломатичного діалогу.
Натомість, ми спостерігаємо, як Російська Федерація розгортає кампанію із поширення масованої дезінформації, збільшує кількість обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури із забороненої Мінськими угодами зброї та ескалює безпекову ситуацію", - йдеться у заяві.
У МЗС закликали міжнародне співтовариство - іноземні держави та міжнародні організації - негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання.
"Відсутність належної реакції або нейтральна позиція лише підігруватимуть ескалації ситуації з боку Росії", - зазначено у заяві.
Доповнення
Близько двох годин тому в окупованому Донецьку прозвучала сирена “цивільної оборони”. Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, що знімають готівку. Глави бойовиків “ДНР” і “ЛНР” зробили заяви про масову евакуацію місцевого населення в Ростовську область. Однак, у Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка “фейкова”, і ніхто не збирається залишати Донецьк.
Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.
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