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Обострение на Донбассе: Украина призвала международное сообщество осудить провокации РФ

Обострение на Донбассе: Украина призвала международное сообщество осудить провокации РФ

Киев • УНН

 • 19836 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не соответствуют действительности. Призываем международное сообщество - иностранные государства и международные организации - немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые поднимает процесс политико-дипломатического урегулирования, передает УНН со ссылкой на заявление МИД.

Детали

В связи с обвинениями со стороны российской стороны о якобы подготовке Украиной вооруженного наступления на Донбассе МИД Украины заявляет о следующем: "Украинские граждане живут по обе стороны линии разграничения. Их мир, безопасность и благосостояние являются абсолютным приоритетом для украинского государства.

Утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не соответствуют действительности. Украина также не проводит и не планирует никаких диверсий на Донбассе".

Добавим

Украина, по данным МИД, категорически отвергает попытки России обострить и так напряженную безопасную ситуацию.

"Остаемся непоколебимо преданными политико-дипломатическому урегулированию, вместе с партнерами прилагаем максимальные усилия, чтобы снизить напряжение и удержать ситуацию в русле дипломатического диалога.

Вместо этого, мы наблюдаем, как Российская Федерация разворачивает кампанию по распространению массированной дезинформации, увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры из запрещенного Минскими соглашениями оружия и эскалирует ситуацию безопасности", - говорится в заявлении.

В МИД призвали международное сообщество - иностранные государства и международные организации - немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые поднимает процесс политико-дипломатического урегулирования.

"Отсутствие должной реакции или нейтральная позиция лишь будут подыгрывать эскалации ситуации со стороны России", - указано в заявлении.

Дополнение

Около двух часов назад в оккупированном Донецке прозвучала сирена “гражданской обороны”. Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей возле банкоматов и терминалов, которые снимают наличные. Главы боевиков “ДНР” и “ЛНР” сделали заявления о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область. Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника “фэйковая”, и никто не собирается покидать Донецк.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

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