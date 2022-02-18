Обострение на Донбассе: Украина призвала международное сообщество осудить провокации РФ

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не соответствуют действительности. Призываем международное сообщество - иностранные государства и международные организации - немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые поднимает процесс политико-дипломатического урегулирования, передает УНН со ссылкой на заявление МИД.