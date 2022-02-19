Росія знову зірвала позачергове засідання ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Російська Федерація відмовилася від участі у позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ), скликаному на 11:00 сьогодні, 19 лютого. Про це повідомляє Українська делегація в ТКГ у своєму Telegram, передає УНН.
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“Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомляє, що сьогодні Російська Федерація знову не взяла участь у позачерговому засіданні ТКГ, скликаному на 11 годину 19 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ з метою термінового обговорення безпекової ситуації”, - йдеться у заяві.
Деталі
Там наголосили, що така позиція Російської Федерації викликає подив, адже політичні радники лідерів країн «Нормандського формату» у спільній заяві 26 січня 2022 року підтримали безумовне дотримання режиму припинення вогню та повну відданість заходам із посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, незважаючи на розбіжності щодо інших питань імплементації Мінських домовленостей.
“Вважаємо, що неучасть Російської Федерації свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації, а блокування роботи ТКГ ставить під сумнів щирість заяв керівництва Російської Федерації про відданість виконанню Мінських домовленостей та відсутність агресивних намірів щодо України”, - наголошують у заяві.
Деградація безпеки вздовж усієї лінії розмежування та провокаційні заяви та дії на непідконтрольних територіях викликають суттєву стурбованість української сторони. Така ескалація відбувається під час Мюнхенської конференції, коли увагу усієї світової спільноти сконцентровано на питаннях безпеки у Східній Європі.
Додамо
18 лютого позачергове засідання Тристоронньої контактної групи скликане з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ не відбулося через відмову російської сторони.
Контекст
Вранці 17 лютого ситуація на Донбасі загострилася. Протягом дня бойовики близько 50 разів обстрілювали населені пункти та позиції ООС. Серед військових та мирних жителів є поранені та постраждалі. Сьогодні обстріли продовжуються.
У зв’язку із загостренням на Донбасі Україна зробила запит на позачергове засідання ТКГ.