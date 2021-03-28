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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39681 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57617 просмотра

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Россия снова провела военные учения у берегов оккупированного Крыма

Россия снова провела военные учения у берегов оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Экипажи катеров отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Черноморского флота России провели учения по противоминной и противодиверсионной защите в акватории Черного моря у берегов оккупированного Крыма. Об этом пишет УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Цитата

“По замыслу учения, вблизи пункта базирования кораблей Черноморского флота были обнаружены неопознанные быстроходные катера, которые не выходят на связь в общей радиосети. В рамках противодействия угрозе высадки подводных диверсантов и минирования акватории, экипажи патрульных катеров типа „Раптор“ отработали действия по перехвату и задержанию, а также по преследованию и поражению малых целей”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в ходе обучения экипажи выполнили стрельбы по морским щитам-мишеням и макетам плавающих мин, а также провели практическое гранатометание.

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Добавим

Ранее УНН сообщал, что в начале января на полигонах оккупированного Крыма российские военные проводили боевую подготовку.

В Минобороны РФ добавили, что в зимнем периоде обучения, военнослужащие также будут совершенствовать навыки метания боевых гранат и стрельбы из штатного стрелкового оружия. В учебных мероприятиях принимали участие более 200 военнослужащих.

Также добавим, что Генассамблея ООН в декабря 2020 года приняла усиленную резолюцию, призывающую Россию прекратить милитаризацию Крыма и вывести оттуда свои войска.

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