ЗСУ провели військові навчання ППО зі "Смерчами" біля Криму

Деталі

Як повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв: “За задумом комплексного навчання, чергові розрахунки протиповітряних сил виявили зліт з території противника безпілотних літальних апаратів і передали координати цілей на командний пункт угрупування військ. Для знищення противника було залучено визначені сили та засоби. Крім того, з метою придушення подальших спроб противника щодо ведення розвідки, задля знищення пунктів його дислокації, до навчань залучився підрозділ реактивних систем залпового вогню “Смерч”.

За словами Наєва, в ході навчань воїни-артилеристи відпрацювали кілька десятків навчально-бойових вправ. Зокрема, здійснили марш, вдосконалили взаємодію з підрозділами артилерійської розвідки, обладнали позиції для пускових установок, а також відпрацювали оперативну їх зміну.

Своєю чергою, військовослужбовці зенітно-ракетного дивізіону провели моніторинг повітряної обстановки та здійснили розпізнавання повітряних об’єктів умовного противника.

Доповнення

Дивізіон Львівського зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського вперше заступив на бойове чергування в системі ППО держави у новому секторі відповідальності на Волині.