Військові посилили захист повітряного простору на північно-західному напрямку

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"Сьогодні зенітні ракетні війська посилюють свій бойовий потенціал, нарощують бойові спроможності по всій території держави, в тому числі й на північно-західному напрямку", – запевняє офіцер управління ЗРВ підполковник Денис Ізосімов.

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За його словами, це стало можливим завдяки успішно проведеним військовим навчанням та проведенню бойових, дослідницьких та випробувальних пусків підрозділів зенітних ракетних військ на державному полігоні "Ягорлик".

"Чергові сили цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави, контролюючи повітряні цілі як у повітряному просторі країни, так і за її межами. Щодня до несення бойового чергування залучається понад 1000 військовослужбовців Повітряних Сил", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

У Луцьку заступив на бойове чергування зенітно-ракетний дивізіон військової частини А4623.



