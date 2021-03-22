Военные усилили защиту воздушного пространства на северо-западном направлении

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"Сегодня зенитные ракетные войска усиливают свой боевой потенциал, наращивают боевые способности по всей территории государства, в том числе и на северо-западном направлении", - уверяет офицер управления ЗРВ подполковник Денис Изосимов.

Детали

По его словам, это стало возможным благодаря успешно проведенным военным учениям и проведению боевых, исследовательских и испытательных пусков подразделений зенитных ракетных войск на государственном полигоне "Ягорлык".

"Очередные силы круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства, контролируя воздушные цели как в воздушном пространстве страны, так и за ее пределами. Ежедневно к несению боевого дежурства привлекается более 1000 военнослужащих Воздушных Сил", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Луцке заступил на боевое дежурство зенитно-ракетный дивизион полка А4623.



