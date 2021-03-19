У Луцьку заступив на бойове чергування зенітно-ракетний дивізіон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Луцьку заступив на бойове чергування зенітно-ракетний дивізіон військової частини А4623. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Волинської облдержадміністрації.
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"Зенітно-ракетний дивізіон військової частини А4623 Повітряного командування "Захід" заступив на бойове чергування. Зокрема, 19 березня 2021 року, відбулися урочисті заходи на території Луцького військового аеродрому з нагоди початку чергування дивізіону", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик привітав воїнів-ракетників з визначною подією та від імені голови ОДА Юрія Погуляйка, побажав військовому колективу успіхів у виконанні нелегкого, але почесного обов’язку зміцнення обороноздатності незалежної України шляхом надійного захисту її повітряного простору.
"До слова, 540-й зенітний ракетний Львівський полк імені Івана Виговського (540 ЗРП, в/ч А4623) – формування зенітних ракетних військ у складі Повітряних сил України. Структурно належить до Повітряного командування "Захід". Завдання частини – охорона повітряного простору північно-західних кордонів України", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України у Львівський області провела масштабні тактико-спеціальні навчання на військових об'єктах регіону.