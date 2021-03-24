ВСУ провели военные учения ПВО со "Смерчами" у Крыма

Детали

Как сообщил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев: “По замыслу комплексного обучения, очередные расчеты противовоздушных сил обнаружили взлет с территории противника беспилотных летательных аппаратов и передали координаты целей на командный пункт группировки войск. Для уничтожения противника были привлечены определены силы и средства. Кроме того, с целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки, для уничтожения пунктов его дислокации, к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня “Смерч”.

По словам Наев, в ходе учений воины-артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений. В частности, совершили марш, усовершенствовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки, оборудовали позиции для пусковых установок, а также отработали оперативное их изменение.

В свою очередь, военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона провели мониторинг воздушной обстановки и осуществили распознавания воздушных объектов условного противника.

Дополнение

Дивизион Львовского зенитного ракетного полка имени гетмана Ивана Выговского впервые заступил на боевое дежурство в системе ПВО государства в новом секторе ответственности на Волыни.