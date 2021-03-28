Росія провела військові навчання біля берегів окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Екіпажі катерів загону по боротьбі з підводними диверсійними силами та засобами Чорноморського флоту Росії провели навчання з протимінного і протидиверсійного захисту в акваторії Чорного моря біля берегів окупованого Криму. Про це пише УНН з посиланням на Крим.Реалії.
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“За задумом навчання, поблизу пункту базування кораблів Чорноморського флоту були виявлені непізнані швидкохідні катери, що не виходять на зв’язок в загальній радіомережі. В рамках протидії загрозі висадки підводних диверсантів і мінування акваторії, екіпажі патрульних катерів типу „Раптор“ відпрацювали дії з перехоплення та затримання, а також по переслідуванню і враженню малих цілей”, — йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що в ході навчання екіпажі виконали стрільби по морських щитам-мішеням і макетам плаваючих мін, а також провели практичне гранатометання.
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Додамо
Раніше УНН повідомляв, що на початку січня на полігонах окупованого Криму російські військові проводили бойову підготовку.
У Міноборони РФ додали, що в зимовому періоді навчання, військовослужбовці також удосконалюватимуть навички метання бойових гранат і стрільб зі штатної стрілецької зброї. У навчальних заходах взяли участь понад 200 військовослужбовців.
Також додамо, що Генасамблея ООН в грудні 2020 року прийняла посилену резолюцію, що закликає Росію припинити мілітаризацію Криму і вивести звідти свої війська.