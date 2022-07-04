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россия уничтожила в Украине 799 объектов медицинской инфраструктуры и 2 102 образовательных объекта - Зеленский

россия уничтожила в Украине 799 объектов медицинской инфраструктуры и 2 102 образовательных объекта - Зеленский

Киев • УНН

 • 109555 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. россия с начала полномасштабного вторжения в Украину уничтожила 799 объектов медицинской инфраструктуры и 2 102 образовательных объекта. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано, пишет УНН.

Цитата

"За четыре месяца полномасштабного вторжения в Украину уничтожено 2 102 образовательных объекта. Это школы, университеты, это детские сады. Когда российская армия применяет артиллерию против детского сада или сбрасывает бомбы на школу – она разрушает не просто стены и не просто здания – это сознательное уничтожение образовательного пространства", – сказал Президент.

Детали

Он поинтересовался – зачем россии обстрелы больниц? Как вообще они могут отдавать приказ на авиационный удар по госпиталю или роддому.

"Это манифестация россии, которая якобы способна уничтожить саму возможность цивилизации для Украины, базовую гуманность, которая есть в каждой стране. россия показывает, что даже лечить, даже рожать детей украинцы не смогут. 799 объектов медицинской инфраструктуры уничтожены от 24 февраля до конца июня", - отметил Глава государства.

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