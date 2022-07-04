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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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росія знищила в Україні 799 об'єктів медичної інфраструктури та 2 102 освітні об'єкти - Зеленський

росія знищила в Україні 799 об'єктів медичної інфраструктури та 2 102 освітні об'єкти - Зеленський

Київ • УНН

 • 109565 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну знищила 799 об'єктів медичної інфраструктури та 2 102 освітні об'єкти. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на Конференції з питань відновлення України в Лугано, пише УНН.

Цитата

"За чотири місяці повномасштабного вторгнення в Україні знищено 2 102 освітні об'єкти. Це школи, університети, це дитячі садочки. Коли російська армія застосовує артилерію проти дитячого садочка або скидає бомби на школу – вона руйнує не просто стіни і не просто будівлі – це свідоме знищення освітнього простору", - сказав Президент.

Деталі

Він поцікавився - для чого росії обстріли лікарень? Як взагалі вони можуть віддавати наказ на авіаційний удар по шпиталю або пологовому будинку.

"Це маніфестація росії, що вона нібито здатна знищити саму можливість цивілізації для України, базову гуманність яка є в кожній країні. Росія показує, що навіть лікувати, навіть народжувати дітей українці не зможуть. 799 об'єктів медичної інфраструктури знищені від 24 лютого до кінця червня", - зазначив Глава держави.

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