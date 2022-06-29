ВООЗ підтвердила 323 атаки на медзаклади в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Станом на середу, 29 червня, Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила понад 300 нападів на медичні установи в Україні. Про це повідомляє Бюро ВООЗ в Україні, пише УНН.
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"Станом на 29 червня ВООЗ підтвердила 323 атаки на медичні установи в Україні. Ці напади сталися в період з 24 лютого по 19 червня і призвели до 76 смертей та 59 поранень. Охорона здоров'я ніколи не має бути мішенню", - повідомили у Бюро.
Додамо
За даними МОЗ України, станом на 12 червня російські окупанти з початку свого повномасштабного вторгнення пошкодили 705 об'єктів охорони здоров'я, з них 115 було повністю знищено.